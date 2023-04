Wakeboard: Claudia Pagnini, 'Volo sull'acqua'

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Ci sono uccelli che sanno planare sull'acqua, ma nessuno al mondo sa compiere le acrobazie che riescono a una ragazza romagnola. Claudia Pagnini è la più forte atleta italiana di wakeboard, lo sport in cui sci nautico e snowboard si fondono dando vita a un connubio spettacolare.

Questa classe 2001 di Cattolica, sempre sorridente, brilla anche nel cable wakeboard, la variante in cui non c'è una barca a trainare l'atleta bensì un impianto simile allo skilift, che muove i praticanti lungo un circuito ad anello. Nel 2022 Claudia (che fa parte della grande famiglia Red Bull) ha ottenuto il primo posto ai Wake Park World Championships di Londra; adesso purtroppo è ferma per infortunio, dopo essersi rotta tibia e perone in Thailandia. "Ma spero ancora di essere tra i protagonisti di Wake the City a Milano, il 17 giugno: installano un impianto in darsena, è uno degli eventi più belli dell'anno".

Pagnini ha iniziato piccolissima, soprattutto grazie alla spinta di suo padre Emanuele, pioniere del wakeboard paralimpico in Italia: "Ho messo gli sci per la prima volta a cinque anni, e la tavola a sette. Da lì non ho più smesso", confessa lei, che considera la sua attività qualcosa di aperto a tutti: "All'inizio può sembrare difficile, ma s'impara in poco tempo e regala tantissime emozioni. Si creano comunità di amici, si gareggia all'aria aperta... è una figata!".

Tutto il contrario di uno sport estremo, "come invece spesso viene venduto: ho visto fare wakeboard a bambini come a persone più grandi d'età". Lei è cresciuta volando sull'acqua dei laghi della Romagna ("E' lì che ho i miei ricordi migliori", confessa), ma poi ha girato l'Europa e il mondo: "Nel cuore ho soprattutto la Thailandia, dove vado tutti gli inverni da sette anni. A Lumlukka c'è uno degli impianti più belli del mondo, quest'anno sono stata lì sei mesi filati". Un privilegio che tanti suoi coetanei le invidierebbero, ma non è tutto oro quello che luccica: "La mia giornata tipo è andare al lago ad allenarmi e poi tornare a casa a dormire, stop. E' una vita semplice, senza troppe pretese, ma mi piace". (ANSA).