Taekwondo: Italia e Ucraina ancora insieme simbolicamente, è oro

(ANSA) - BUCAREST, 09 APR - In Romania si allunga la serie dei successi per i nazionali ucraini che da oltre un anno si allenano presso il centro di preparazione olimpica della Federazione Italiana Taekwondo, dopo i drammatici eventi del conflitto russo-ucraino.

Andrii Chumachenko si è qualificato per i Giochi Europei che si terranno in Polonia a giugno. Oggi a Bucarest, si è svolto il torneo di qualificazione continentale per tutti gli atleti che non avevano ancora ottenuto il pass per i Giochi tramite il ranking. Chumachenko ha conquistato la medaglia d'oro vincendo 3 incontri e superando in finale il connazionale Mirzoiev. Andrii raggiunge così la connazionale Renata Padolian, qualificata tramite ranking nella categoria +73 kg, e anche lei allenata dallo staff Fita presso il centro nazionale di Roma.

"Per me questa vittoria vale moltissimo. È il risultato di allenamenti e sacrifici vissuti in un contesto per noi molto, molto difficile - le parole di Chumachenko -. Lontani dai nostri affetti e con la paura per quello che può capitare a loro. E' una medaglia che dedico a tutto il popolo ucraino e per la quale dico grazie all'Italia, che porterò sempre nel cuore per quello che sta facendo per noi".

Soddisfazione anche del presidente della Fita, Angelo Cito, che ha deciso di sposare una causa che ha richiesto molto sacrifici: "Oggi un ragazzo ha realizzato il suo sogno di partecipare ai Giochi Olimpici Europei - spiega il presidente - lo farà insieme a Renata Podolian già qualificata. Un traguardo che questi atleti meritano, per tutto quello che stanno passando e per gli enormi sacrifici che stanno facendo.

E come Fita siamo felici di averli aiutati a realizzare questo loro sogno . Sono certo che rappresenteranno l'Ucraina con orgoglio e fierezza e io, insieme a tutta la nazionale azzurra, sono orgoglioso di loro per come stanno affrontando tutto questo". (ANSA).