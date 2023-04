Problemi fisici, Tiger Woods si ritira dal Masters

Tiger Woods si ritira dal Masters. Il cinque volte campione è stato infatti costretto all'abbandono per problemi fisici, secondo quanto hanno reso noto gli organizzatori.

"A causa di un problema fisico - ha spiegato un portavoce dell'evento -, Tiger Woods ha ufficialmente deciso di ritirarsi dal Masters, dopo aver completato sette buche del terzo giro".



"Sono deluso di essermi dovuto ritirare a causa del peggioramento della mia fascite plantare. Grazie ai fan e a @TheMasters che mi hanno mostrato così tanto amore e supporto. Buona fortuna ai giocatori di oggi!". Così, su Twitter, Tiger Woods dopo l'annuncio del suo ritiro fatto dagli organzzatori del Masters. È la seconda volta nell'ultimo anno che Woods è stato costretto a ritirarsi da un torneo importante a causa di un infortunio. Il 15 volte vincitore di Major, che ora prende parte a un numero limitato di eventi nel PgaTour puntano invece sulla possibilità di competere nelle Major, aveva ipotizzato prima del torneo che questo potesse essere uno dei suoi ultimi Masters. "Non so quanti altri ne ho in me - aveva detto martedì scorso Woods . Quindi devo essere in grado di apprezzare il tempo che ho qui e custodire i ricordi". Woods sta ancora scontando, a livello fisico, le conseguenze delle gravi ferite alle gambe riportate nell'incidente automobilistico che ebbe nel 2021. Ha fatto il suo ritorno al Masters dello scorso anno, dove ha condiviso il 47/o posto definendo quel suo percorso di 72 buche come "una sorta di vittoria". E anche lo scorso novembre, Woods ha citato la fascite plantare al piede destro quando si è ritirato dall'evento 'Hero World Challenge' alle Bahamas.