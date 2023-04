Rugby: Petrarca Padova vince la Coppa Italia

(ANSA) - VERONA, 08 APR - Dodici mete, 93 punti complessivi, 4 cartellini gialli e uno rosso: più che una partita, un vero e proprio giro sulle montagne russe durato 80 minuti tiratissimi questa finale di Coppa Italia 2023 tra il Petrarca Padova e il Valorugby Emilia. Alla fine Padova ha bissato il trionfo dell'anno scorso vincendo per 51-42 grazie ad un finale incredibile e a una dimostrazione di forza che per motivi inevitabilmente opposti resterà a lungo nella memoria di entrambe le tifoserie.

Il risultati finale è la sintesi di uno spettacolo rugbistico per molti versi inusuale sui campi del Top 10, con punteggio, cambi di fronte e gestione dell'attacco più vicini all'Emisfero Sud che agli scenari più tipici del rugby italiano. Petrarca con l'uomo in meno dal 23' st per rosso diretto a Hughes per un placcaggio alto. (ANSA).