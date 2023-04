Rugby: incontro a Firenze tra presidente Innocenti e Nardella

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Un incontro per parlare del rugby fiorentino di base e per tracciare la road map per le prossime stagioni. Il presidente della Federazione italiana rugby Marzio Innocenti, insieme al presidente toscano Riccardo Bonaccorsi, ha incontrato a Palazzo Vecchio il sindaco Dario Nardella: tra i presenti anche l'assessore allo Sport Cosimo Guccione e il consigliere comunale Stefano Di Puccio.

La volontà delle parti, si legge in una nota del Comune, è riportare l'Italia maschile a Firenze già nelle stagioni a venire nel corso della finestra internazionale d'autunno, "valutando al tempo stesso la presenza delle condizioni per una possibile, più vasta collaborazione tra l'amministrazione comunale fiorentina e Fir in rapporto alle progettualità federali legate alle principali manifestazioni europee per club e franchigie". (ANSA).