Il Masters dei ribelli,Koepka fa sognare Superlega

Conferme e delusioni ad Augusta, in Georgia, nel secondo round del Masters Tournament. Brooks Koepka, ex numero 1 al mondo e ora asso della Superlega araba di golf, è tra i grandi protagonisti del primo Major del 2023.

Mentre Rory McIlroy, numero 2 al mondo, e Francesco Molinari, si avviano verso l'eliminazione. E poi la sorpresa Sam Bennett, giovane amateur americano (nel 2022 ha fatto suo lo US Amateur) che sta disputando un grande torneo nel tempio del green. Quindi lo stop di Scottie Scheffler, leader del world ranking e campione in carica. E poi Tiger Woods, che lotta per rimanere in gara. Infine il maltempo, tra pioggia, vento e sospensione.

Non ci si annoia di certo ad Augusta dove Koepka, 4 volte campione Major e unico ad aver vinto due tornei individuali della LIV Golf, sogna un'impresa che rappresenterebbe uno schiaffo morale per il PGA Tour e una vera rivincita per la Superlega araba e per il suo Ceo Greg Norman. Lo statunitense con un totale di 132 (65 67, -12) colpi (per lui prova bogey free con un eagle e tre birdie), ha preso il largo. Prova a resistere lo spagnolo Jon Rahm, qualche difficoltà per Viktor Hovland. Sorride anche Phil Mickelson. Ora tra i principali "avversari" del PGA Tour, dopo esserne stato un simbolo per quasi 30 anni, occupa una buona posizione di classifica.

Per l'ottava volta in carriera, McIlroy ha invece sprecato l'opportunità di completare il Grande Slam.

Con il The Masters che si sta trasformando in un incubo per l'emblema del golf europeo. Si chiude la lunga storia di Sandy Lyle ad Augusta. Dopo 42 Masters giocati, lo scozzese - campione nel 1988 - ha salutato i "patrons" con una prova sottotono.

Un segnale indicativo arriva appunto dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a prendere precauzioni. Con il secondo round che potrebbe anche essere sospeso anzitempo.

