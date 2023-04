Parigi '24: il Ceo "un successo, già 3,25 mln ticket venduti"

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Parigi '24 fino a questo momento è stato un grande successo per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Ne sono stati venduti già 3,25 milioni". Lo ha detto il Ceo di Parigi 2024, Etienne Thobois, in un media briefing con la stampa italiana commentando la vendita dei tagliandi "che è uno dei programmi chiave dei Giochi". I biglietti "saranno tutti digitali" e sono stati venduti in 158 differenti paesi (2/3 in Francia, al secondo posto per ticket acquistati c'è l'Inghilterra, terzi gli Stati Uniti, seguiti da Germania e Olanda, con l'Italia al momento che è 15esima). A chi gli chiede se i biglietti sono stati comprati da tifosi russi e bielorussi risponde dicendo che "la piattaforma è aperta a tutti e non vieta l'acquisto in ragione della nazionalità", aggiungendo che "probabilmente ci sono stati degli acquisti", ma senza poter fornire il numero preciso. Thobois insiste poi sull'accessibilità dei Giochi. "Come avevamo promesso saranno delle Olimpiadi per chiunque - prosegue il Ceo di Parigi '24 - Ogni sport avrà biglietti anche da 24 euro e il totale di questi tagliandi è di circa un milione".

Diverso il discorso quando si parla della cerimonia d'apertura i cui biglietti "saranno quelli più costosi (potranno arrivare fino 2.700 euro, ndr), così come quelli per le finali di atletica, di nuoto e di basket che potranno costare anche a 940 euro", ha detto Thobois che ha poi specificato come "i tagliandi di Parigi siano meno costosi rispetto a Tokyo, prima che decidessero di chiudere al pubblico per via della pandemia, mentre sono in linea con i Giochi di Londra, e più costosi di Rio". Le stime, comunque parlano di un successo incredibile con la vendita che potrà arrivare tra Olimpiadi e Paralimpiadi a 13 milioni di biglietti venduti totali. "Sarebbe un record assoluto", ha concluso Thobois. (ANSA).