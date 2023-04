Golf: Masters al via; ovazione per Woods, Molinari in campo

(ANSA) - ROMA, 06 APR - E' iniziato ad Augusta (Georgia, Usa) il Masters Tournament, primo Major maschile del 2023. Bagno di folla per Tiger Woods in campo, per la 25esima volta in carriera, nel torneo più ambito del golf. Pantalone e cappello blu, maglietta e scarpe bianche per il californiano, al secondo torneo stagionale. Certamente l'uomo più atteso della competizione, ha indossato cinque volte la "Green Jacket" simbolo della competizione.

Negli Stati Uniti è cominciata anche la gara di Francesco Molinari che qui, nel 2019, ha sfiorato la più grande impresa della carriera prima di crollare nel finale e aprire le porte del successo proprio a Woods.

Attesa poi per Scottie Scheffler, numero 1 mondiale e campione in carica. Buon inizio per lo spagnolo Sergio Garcia, vincitore nel 2017 e ora tra i big della LIV Golf, la Superlega araba in forte contrasto con il PGA Tour e il DP World Tour, i circuiti tradizionali del green. (ANSA).