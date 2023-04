Abodi, approvato emendamento maggiori funzioni Agenzia gioventù

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "È stato approvato al Senato l'emendamento che dà ulteriori funzioni all'Agenzia italiana per la Gioventù che, di intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si potrà occupare di cooperazione nel settore della gioventù, a livello europeo, internazionale e con gli italiani all'estero": lo dichiara, in una nota, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

"La Legge finalmente riconosce all'Agenzia un ruolo chiave anche nella promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea e sulla cittadinanza attiva, nonché nella formazione degli animatori socioeducativi -prosegue Abodi - Il Governo ha condiviso, durante i lavori parlamentari, questo emendamento proposto dalle forze di maggioranza per riattivare circuiti di partecipazione democratica che diano centralità al mondo giovanile, tutelino le nostre radici e le potenzialità dei giovani italiani all'estero". (ANSA).