Sport: dopo Spalletti anche Us Acli visita centro Don Merola

(ANSA) - ROMA, 05 APR - L'Us Acli ha consegnato l'assegno da cinquemila euro del Premio Bearzot 2023, riconoscimento organizzato dallo stesso ente con il patrocinio della Figc e vinto quest'anno da Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli aveva indicato nella fondazione "A voce d''e Creature" di Don Luigi Merola il destinatario dell'assegno, facendo visita ai ragazzi già la scorsa settimana.

L'incontro con l'Us Acli, invece, è andato in scena ieri pomeriggio con una delegazione dell'ente di promozione sportiva guidata dal presidente nazionale Damiano Lembo e dal vicepresidente vicario Tonino Meola, che ha fatto visita al centro consegnando, oltre l'assegno, anche doni e gadget ai ragazzi e le ragazze della fondazione, la cui sede è nella storica "Villa di Bambù" confiscata alla criminalità organizzata e data in comodato d'uso gratuito dal Comune nel dicembre 2007.

"Un pomeriggio a Napoli da Don Luigi Merola. Un tuffo nel suo mondo, la splendida sensazione di toccare con mano l'utilità del suo lavoro. Volti e voci di bambini che giocano sereni e spensierati, purtroppo non è sempre la normalità. Arrivederci a Pesaro per lo SportINTour, la nostra kermesse nazionale, con la rappresentativa de A' Voce d''e creature", è stato il commento di Lembo alla giornata di ieri . (ANSA).