Nba: show di Embiid, i Sixers 'atterrano' Boston

Sono state ben 13 le partite giocate la scorsa notte per la stagione regolare della Nba, che sta volgendo al termine. Alcuni verdetti sono già scritti, come quello che gli Orlando Magic di Paolo Banchero non disputeranno i play off, mentre i New York Knicks a Est e i Phoenix Suns ad Ovest si sono invece assicurati un posto nella post season. A condannare Orlando Magic è stata la sconfitta con i Cleveland Cavaliers per 113-117, arrivata nonostante la doppia doppia di Banchero con 20 punti e 10 rimbalzi. Dall'altra parte è risultato decisivo Donovan Mitchell che ha messo a segno 43 punti. Anche per gli Utah Jazz c'è stata una sconfitta pesante, quella al supplementare per 133-135 contro i Los Angeles Lakers di LeBron James, autore di 37 punti, e di Anthony Davis, in doppia con 21 punti e 14 rimbalzi . Nei Jazz Simone Fontecchio ne mette a segno 6 in 21'34" di presenza in campo.

A Filadelfia serata da autentico mattatore per Joel Embiid, sempre più in lizza per il riconoscimento di Mvp di questo campionato,e ieri notte in doppia doppia con 52 punti e 13 rimbalzi. Così i Sixers hanno battuto 103-101 i Boston Celtics e conservano la speranza di piazzarsi al secondo posto a Est. Tripla doppia per Giannis Antetokounmpo nella vittoria dei Milwaukee Bucks per 128-140 sui Washington Wizards: per il fenomeno greco tripla doppia con 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Inaspettata la sconfitta dei Denver Nuggets per 124-103 contro gli Houston Rockets fanalino di coda a Ovest: i texani chiudono una serie di nove match persi di seguito. Hanno vinto anche i Memphis Grizzlies, per 119-109 contro Portland e con 30 punti di Bane e 23 di Morant. I Phoenix Suns hanno avuto pochi problemi nel battere 115-94 i San Antonio Spurs, mentre i Golden State Warriors hanno prevalso per 136-125 sugli Oklahoma City Thunder: 34 punti per Stephen Curry. Successo anche per i Miamki Heat, per 115-108 cpontro i Detroit Pistons: per la franchigia della Florida 27 punti di Jimmy Butler e 22 di Gabe Vincent. Infine 102-107 per i Minnesota Timberwolves contro i Brooklyn Nets.