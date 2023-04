Milano-Cortina: Fontana, per pista pattinaggio sostengo Milano

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "Io credo si debba andare ad approfondire definitivamente la valenza del nostro progetto: sono convinto che il nostro (per la pista di pattinaggio veloce a Rho Fiera Milano ndr) sia assolutamente migliore" rispetto all'Oval del Lingotto a Torino. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento in Regione, commentando quanto scrivono alcuni giornali su un primo giudizio tecnico degli esperti della Federazione internazionale del ghiaccio, che sarebbe insufficiente sui padiglioni della Fiera di Milano, facendo propendere la scelta per la struttura torinese.

"Non credo che le valutazioni possano essere fatte da un articolo sul giornale, scritto da Torino - ha aggiunto il presidente - se bastasse questo si risolverebbero i problemi in un batter d'occhio: credo che siano gli ultimi sussulti di chi vuole in qualche modo rientrare dalla finestra dopo essere uscito dalla porta. Io ovviamente sostengo il progetto Milano, che adesso verrà mandato al Cio". Fontana ha spiegato che "il 12 aprile abbiamo la cabina di regia, e in quella sede confronteremo i progetti, dopodiché li manderemo a Cio che li valuterà" ma "io sono sostenitore di Milano". (ANSA).