Masters: Woods in campo con Hovland e Schauffele

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Tiger Woods, il campione senza tempo più atteso della 87/a edizione del The Masters, in programma da domani a domenica 9 aprile ad Augusta, in Georgia (Usa), giocherà i primi due round della competizione al fianco del norvegese Viktor Hovland e del californiano Xander Schauffele (medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo), rispettivamente numero 9 e numero 7 al mondo.

Scottie Scheffler, numero 1 mondiale e campione in carica, avrà invece al suo fianco Max Homa, quinto nel world ranking, e l'amateur Sam Bennett. Mentre Rory McIlroy se la vedrà con Sam Burns e Tom Kim. Da seguire anche Jon Rahm, con Justin Thomas e Cameron Young. Invece, Francesco Molinari si troverà di fronte Bryson DeChambeau, tra i big della Superlega araba, e James Tyree Poston. (ANSA).