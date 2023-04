Il Giro d'Italia donne dal 30 giugno al 9 luglio

Sono state ufficializzate le date in cui si svolgerà la 34/a edizione del Giro d'Italia donne. La 'corsa rosa' delle ragazze, tornata l'anno scorso a far parte del World Tour, partirà venerdì 30 giugno e terminerà domenica 9 luglio, dopo aver attraversato cinque regioni: Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Sardegna. Per il terzo anno consecutivo l'organizzazione sarà a cura di 'Starlight', società guidata da Roberto Ruini che, anche per l'edizione n.34 del Giro donne, ricoprirà il ruolo di direttore generale. Il prossimo aprile l'ente organizzatore renderà note le tappe del percorso.