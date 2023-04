Sport e fede uniti nella prima maratona di San Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 04 APR - Unirà sport, fede, e beneficienza, il 5 novembre, la prima maratona di San Francesco, 42 chilometri e 195 metri che abbracceranno Assisi, Spello, Cannara e i luoghi legati al Poverello.

Un appuntamento dedicato ad atleti professionisti, amatori e alle famiglie, è stato presentato al rettorato dell'Università degli Studi di Perugia. "I Bless You Life", il pensiero ispiratore dietro un progetto che nasce nel 2017 e vuole unire - è stato spiegato - ai tre momenti sportivi (maratona, 10.2K e la camminata Vieni con me) la parola e gli insegnamenti di San Francesco, a cominciare dalla cura del Creato.

"Questa maratona ha un valore aggiunto, San Francesco. E questo è ancora più importante al giorno d'oggi. Viviamo tempi in cui la cultura è sbriciolata, la società è sbriciolata, non c'è unità né armonia. Così, in questo tempo di grande frammentazione, il tema 'Francesco va e ripara la mia casa', che il Santo ricevette durante la preghiera davanti al Crocifisso di San Damiano, è di grande attualità" ha sottolineato il vescovo, monsignor Domenico Sorrentino. "La maratona - ha spiegato - è un evento che consente l'incontro, un incoraggiamento a cercare quell'unità di cui tutti abbiamo bisogno".

Il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, dopo aver sottolineato come "il percorso universitario dei ragazzi è come una maratona e se è vero che correre è bello, dobbiamo ricordarci che tra gli sport è solo la maratona che ti dà tempo di guardarti intorno, capire chi hai vicino, pensare al percorso, imparare ad affrontare la fatica". "L'Università come la maratona - ha aggiunto - richiede impegno e un giusto spirito di solidarietà, perché ci sono tante persone che provano a fare la strada insieme".

La madrina della maratona sarà la cantante, presentatrice e grande sportiva Annalisa Minetti che, durante la conferenza stampa, ha sottolineato come "questo progetto ha fatto capire ancora di più quanto questo territorio sia magico".

Alla presentazione hanno preso parte anche il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza e quello della Fidal Umbria, Carlo Moscatelli. (ANSA).