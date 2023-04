Il Dp World Tour vince causa contro i ribelli della Superlega

(ANSA) - ROMA, 04 APR - A due giorni dal via del The Masters, primo Major maschile del 2023, arriva una novità importante sulla querelle tra il DP World Tour e i ribelli della Superlega araba che hanno lasciato il massimo circuito continentale maschile di golf per passare alla LIV.

Secondo il 'Times', il DP World Tour avrebbe vinto la battaglia legale contro quei giocatori - da Ian Poulter ad Adrian Otaegui fino a Justin Harding - che avevano presentato ricorso al tribunale arbitrale di Londra contro le scelte del DP World Tour volte a sanzionare e ad estromettere dal tour quei membri passati alla Superlega.

Nessuna ufficialità, ancora. Ma Sport Resolutions potrebbe annunciare a breve la decisione presa. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni anche sulla Ryder Cup, sponda team Europe. (ANSA).