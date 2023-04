Abodi,sport in Costituzione diventa diritto di tutti e per tutti

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Stiamo facendo grandi passi in avanti affinché lo sport entri nella nostra Costituzione, attraverso un riconoscimento pieno della sua utilità sociale. Di questo ringrazio i parlamentari di Camera e Senato per l'impegno comune. Sono certo che la collaborazione consentirà non solo un riconoscimento, ma un diritto di fatto". Lo afferma il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dopo il via libera della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia.

"Lo sport, in particolar modo quello di base, è una difesa immunitaria sociale, è uno straordinario strumento di socialità e di educazione che avrà sempre più bisogno anche di luoghi adeguati per potersi esprimere al meglio, a partire dalle scuole - prosegue la dichiarazione del ministro -. Per garantire il diritto allo sport per tutti e di tutti, sarà importante anche avvertire i doveri, a partire dal sottoscritto e dalla classe dirigente, anche sportiva, con l'auspicio che insieme, ognuno nel proprio ruolo, ci si impegni per dare gli adeguati supporti alle persone e alle comunità più in difficoltà, nelle periferie urbane e sociali della Nazione, nelle quali si avverte maggior bisogno dello sport e della sua cultura".

"Ancora grazie a deputate e deputati per aver votato questo provvedimento all'unanimità, buon lavoro alle senatrici e ai senatori che riprendono il testimone di questo nobile percorso.

Inoltre - conclude Abodi - confermo il mio impegno a dare seguito all' ordine del giorno presentato dall'on.Colucci, per consentire allo sport di essere sempre più strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità". (ANSA).