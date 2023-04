PGA Tour: Conners torna a vincere il Texas Open

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Quattro anni dopo la prima volta, il canadese Corey Conners è tornato a vincere il Valero Texas Open di golf festeggiando negli Stati Uniti il secondo successo, in 153 tornei giocati, sul PGA Tour.

A San Antonio, Conners si è imposto con un totale di 273 (64 72 69 68, -15) colpi, superando di misura lo statunitense Sam Stevens, 2/o con 274 (-14) davanti ai connazionali Matt Kuchar (runner up nel 2022) e Sam Ryder, entrambi 3/i con 275 (-13).

"Sono felicissimo e ora posso dirlo: questo evento mi è entrato nel cuore. Rispetto al 2019 è una vittoria diversa, che mi dà carica e fiducia verso i prossimi appuntamenti", la soddisfazione di Conners. L'affermazione ha fruttato al 31enne di Listowel (Ontario) 1.602.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8.900.000. E gli ha permesso di passare dalla 40/a alla 28/a posizione nel ranking mondiale e dalla 82/a alla 18/a nella FedEx Cup.

Nell'ultimo round, con una prova bogey free chiusa in 68 (-4) colpi, con quattro birdie, è riuscito a far sua la contesa.

Niente da fare per Patrick Rodgers. In testa al termine del "moving day", si è classificato 5/o con 277 (-11) dopo un quarto giro sull'altalena, con quattro birdie e cinque bogey. Conners si è distinto così come primo giocatore dal 2021-2022 (Lee Kyoung-hoon nell'AT&T Byron Nelson) a far registrare le due prime vittorie sul circuito nello stesso evento. E ora i big mondiali dal 6 al 9 aprile si ritroveranno ad Augusta, in Georgia (Usa), per il The Masters, primo Major maschile del 2023. (ANSA).