Giochi Europei:presidente Polonia Duda,bene esclusione Russia

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Incontrerò Zelensky nei prossimi giorni e lo guarderò negli occhi per dirgli che questi saranno giochi all'insegna della pace ma non faremo finta di nulla su quello che sta accadendo. Ringrazio il presidente Capralos che ha escluso la Russia dai Giochi Europei di Cracovia 2023 perché è uno stato aggressore, e la Bielorussia che è un regime che appoggia una stato aggressore": lo ha detto il presidente polacco Andrzei Duda durante la cerimonia per la accensione a Roma della fiaccola per i Giochi Europei in programma a Cracovia dal 21 giugno al 2 luglio prossimi. (ANSA).