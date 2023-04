Coppa Italia: Juve e Inter cercano il pass per la finale

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Juventus e Inter si trovano per il terzo anno consecutivo a sfidarsi in Coppa Italia e stavolta, in palio, c'è un pass per la finalissima a Roma. Domani, allo Stadium, va in scena la gara di andata delle semifinali con la Juventus che, per gli esperti Sisal, parte favorita a 2,30 rispetto al 3,30 dell'Inter mentre si scende a 3,20 per il pareggio. La squadra di Inzaghi è però avanti per il passaggio turno, a 1,80, rispetto a quello di Vlahovic e compagni, a 1,95.

Il serbo vuole lasciare il segno: vederlo come primo marcatore contro l'Inter è ipotesi che si gioca a 5,25. I nerazzurri non devono sottovalutare neanche Moise Kean, match winner contro il Verona e nuovamente in gol a 3,50. In casa interista ci si affida al solito Lautaro Martinez, che è dato a 2,40 come protagonista con un gol o un assist, mentre Romelu Lukaku a segno è offerto a 3,50. (ANSA).