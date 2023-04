Sci nordico: conclusi senza premiazione assoluti a Dobbiaco

(ANSA) - BOLZANO, 02 APR - Si sono conclusi a Dobbiaco con le team sprint i Campionati italiani assoluti, ultima tappa della stagione agonistica di sci di fondo. In campo maschile hanno avuto la meglio Francesco De Fabiani (Esercito) e Giacomo Gabrielli su Daprà/Balmetti (FFOO) e Hellweger/Bernardi (Carabinieri).

La differenza l'ha fatta l'alpino valdostano in quinta frazione, dove ha aperto il "gas" e ha consegnato al compagno una decina di metri di vantaggio. Gabrielli è stato a sua volta bravo a non farsi raggiungere dagli inseguitori, che hanno potuto solo giocarsi un secondo e terzo posto perché il gap era troppo. Al femminile ancora Ffoo con Federica Sanfilippo che porta a casa la vittoria, questa volta in coppia con Sara Hutter in una gara molto tirata, decisa solo in volata. Seconde classificate Colombo/Cassol, le quali hanno avuto la meglio sulle molto quotate Franchi/Monsorno.

Annullate le premiazioni perché a Dobbiaco gareggiavano anche Ylvie e Marit Folie, figlie di una delle vittime della valanga in Vallelunga, nei pressi di passo Resia. Ylvie si è piazzata seconda in coppia con Schwitzer nella classifica giovani. (ANSA).