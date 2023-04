Febbre da Ryder Cup, a Brescia grande festa in piazza

(ANSA) - BRESCIA, 02 APR - A 180 giorni dal via della Ryder Cup il golf italiano va in buca. Successo a Bergamo e Brescia per la due giorni di "Golf in Piazza", secondo evento della Road to Rome 2023. In totale 5.000 persone hanno riempito rispettivamente il Sentierone a Bergamo e Piazza della Vittoria a Brescia, luoghi simbolo delle due città.

Da Capitale della Cultura italiana a capitale del golf per un week-end. La Lombardia è stata protagonista nel viaggio di avvicinamento alla Ryder Cup che, per la prima volta nella sua storia quasi centenaria, si giocherà in Italia, a Roma sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, dal 29 settembre all'1 ottobre prossimi.

Dopo Bergamo, Brescia ha risposto con entusiasmo all'iniziativa della Federgolf. Tanti i bambini che hanno colorato di sorrisi ed entusiasmo l'evento, tra prove di golf gratuite e foto con il trofeo della Ryder Cup arrivato per l'occasione direttamente dall'Inghilterra.

"E' stata una due giorni straordinaria in Lombardia, cuore pulsante del golf italiano. Gli appuntamenti della 'Road to Rome' di questi anni sono stati fondamentali e hanno avvicinato tantissime famiglie al golf. Adesso ci prepariamo ad accogliere tornei importanti. Prima l'Open d'Italia disabili al Royal Park I Roveri in Piemonte. Poi, dal 4 al 7 maggio, l'Open d'Italia al 'Marco Simone' sul campo della Ryder. Quindi, la Ryder Cup che aspettiamo ormai da otto anni. Ci faremo trovare pronti", le sensazioni di Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2023.

"Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, ha voluto fortemente queste iniziative. Il golf sta diventando uno sport per tutti e la risposta verso la Ryder Cup di Roma è davvero incoraggiante", ha sottolineato invece Marta Maestroni, segretario generale della FIG.

Il countdown segna dunque -180 giorni alla sfida tra il team Europe e il team Usa, terzo appuntamento sportivo al mondo, che vedrà arrivare in Italia 300.000 spettatori nell'arco di una settimana. Un importante volano anche per il turismo e per la candidatura di Roma a ospitare l'esposizione universale del 2030. (ANSA).