Rocca e 3.000 appassionati a Bergamo verso la Ryder Cup

(ANSA) - BERGAMO, 01 APR - A sei mesi dalla Ryder Cup, grande spettacolo a Bergamo dove 3.000 persone hanno partecipato con entusiasmo a "Golf in Piazza", secondo evento della Road to Rome 2023. Sul Sentierone, nel cuore della città orobica, tra gli ospiti d'eccezione anche Costantino Rocca. Nato e cresciuto a Bergamo, è stato il primo italiano ad aver giocato, nel 1993, la Ryder Cup (ha fatto parte del team Europe anche nel 1995, quando realizzò una 'hole in one' e nel 1997, quando superò nel singolo Tiger Woods). Secondo al British Masters del 1995, il pioniere del golf italiano non ha nascosto la propria emozione per l'arrivo del trofeo della Ryder Cup a Bergamo. Poi, ha parlato della Ryder Cup di Roma, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre prossimi sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. "Mi aspetto un grande spettacolo, nel Paese più bello del mondo e in una città unica come Roma. Mi auguro che nel team Europe possa esserci almeno un giocatore italiano. E spero nella presenza a Roma di Tiger Woods, campione infinito", le parole di Rocca.

A Bergamo, al fianco di tanti giovanissimi, anche un talento del golf azzurro come Marco Florioli che, lo scorso settembre, con Filippo Celli e Pietro Bovari ha vinto il campionato del mondo a squadre in Francia, al Le Golf National, teatro della Ryder Cup 2018 di Parigi.

Presenti per la Federazione Italiana Golf: Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2023; Alberto Treves de Bonfili, consigliere federale; Marta Maestroni, segretario generale; Carlo Borghi, presidente del comitato regionale Lombardia.

In piazza, a giocare a golf, anche tanti ragazzi del Golf Green Monza, affetti da disabilità intellettiva relazionale e con una grande passione per questo sport coinvolgente e aggregante.

E adesso lo show raddoppia. Dopo Bergamo, "Golf in Piazza" arriva a Brescia dove domani, domenica 2 aprile, dalle ore 10:00 alle 18:00, a Piazza della Vittoria andrà in scena un'altra festa dello sport verso la Ryder Cup. (ANSA).