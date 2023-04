Sport e Salute: domani a Molfetta iniziativa "Quartiere Sport"

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Sarà presentato domattina, alle 10, a Molfetta (Bari), presso la scuola primaria 'G.Cozzoli', il progetto `Quartiere sport, socialità e benessereï, finanziato da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport nell'ambito del programma 'Sport di Tutti-Quartieri'.

L'iniziativa, promossa da 13 associazioni ed enti sportivi di Molfetta, su tutte l'asd 'Don Tonino Bello Molfetta', propone attività sportive e ricreative per circa 1.300 cittadini, dai bambini agli over 65, coinvolgendo anche disabili, migranti e rifugiati. All'evento saranno presenti il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il sindaco, Tommaso Minervini, il vescovo di Molfetta, Domenico Cornacchia, e due 'Legend' di Sport e Salute, l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo, e l'ex karateka Stefano Maniscalco. (ANSA).