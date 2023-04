Sci fondo: assoluti Dobbiaco, oro alla staffetta Pellegrino

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Il 'capitano' Federico Pellegrino ha conquistato l'oro nella staffetta mista dei Campionati Italiani Assoluti di Dobbiaco assieme ai compagni di squadra Simone Daprà e Federica Sanfilippo (Fiamme Oro A). Il campione valdostano, ultimo frazionista in gara, ha battagliato sul rettilineo finale contro il conterraneo Francesco De Fabiani sfoderando le sue doti da sprinter e fermando il cronometro in 1h03'37''9. Pellegrino ha messo la ciliegina finale dopo le brillanti prove dei compagni di squadra Daprà e Sanfilippo, i quali hanno fatto registrare il miglior tempo in ognuna delle frazioni. Nulla da fare per l'Esercito A di De Fabiani, Montello e Pittin, staccati di 3"8, che si sono dovuti accontentare dell'argento, mentre il bronzo è andato al gruppo Esercito C di Paolo Ventura, Martina Bellini e Giacomo Gabrielli. Domani Pellegrino potrebbe tentare il bis nella "sua" Sprint che prenderà il via alle 8. (ANSA).