Abodi, con 'Play District' oltre 100 spazi civici per i giovani

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Oltre 30 mila giovani tra i 14 e i 34 anni saranno coinvolti nell'iniziativa 'Play District', promossa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con Sport e Salute, per sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale. Da oggi sul sito del Dipartimento è disponibile la graduatoria degli oltre cento progetti finalizzati alla promozione di spazi civici di comunità per il sostegno alle attività di aggregazione giovanile realizzate dalle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.

"Inauguriamo oggi un percorso che vedrà realizzati 113 nuovo spazi civici di comunità in tutta Italia (29 al Nord, 35 al Centro, 49 al Sud e Isole) - dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi -, un progetto per cui il Governo ha stanziato oltre 10 milioni per costruire opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva. Gli spazi, accessibili gratuitamente, consentiranno ai giovani di mettersi in gioco in luoghi sicuri, partecipando a programmi integrati di attività sportive e iniziative culturali, artistiche e socioeducative per l'inclusione e la coesione sociale. Lo sport - sottolinea Abodi - è una delle principali difese immunitarie sociali. Quindi, su questo presupposto, c'è una linea di indirizzo programmatico e politico che deve trovare soltanto conferma, costanza nel tempo e metodo nell'attuazione dei programmi, da sviluppare insieme e nel rispetto dei ruoli". (ANSA).