Superlega araba a Orlando, Johnson cerca il riscatto

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Superlega araba torna protagonista con il LIV Golf Orlando. Negli Stati Uniti, dal 31 marzo al 2 aprile andrà in scena il terzo evento del 2023 della lega separatista del green. Un appuntamento che arriva a pochi giorni dal The Masters, primo Major stagionale che, dal 6 al 9 aprile in Georgia (Usa), vedrà ritrovarsi i campionissimi dei circuiti tradizionali (PGA Tour e DP World Tour) e i dissidenti della LIV Golf.

Nel LIV Golf Orlando, che si disputerà in Florida all'Orange County National, Dustin Johnson insegue il riscatto. Nei primi due appuntamenti stagionali lo statunitense, che nel 2022 ha dominato la prima stagione della Superlega araba, non ha certo brillato. E ora punta a imporsi sia nella gara individuale (che metterà in palio 20 milioni di dollari, di cui 4 saranno destinati al vincitore) che in quella a squadre, dove guiderà il team "Aces GC" composto anche dai connazionali Patrick Reed, Pat Perez e Peter Uihlein.

Charles Howell III e Danny Lee, vincitori rispettivamente del LIV Golf Mayakoba e del LIV Golf Tucson, i primi due appuntamenti del 2023, sognano un'altra impresa. In un evento che vedrà, tra i favoriti al titolo, anche campioni Major come, tra gli altri, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Phil Mickelson, Brooks Koepka, Henrik Stenson e Bubba Watson.

(ANSA).