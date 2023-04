Masters donne: Zhang va in testa, Melgrati fatica

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Negli Stati Uniti la quarta edizione dell'Augusta National Women's Amateur è iniziata nel segno di Rose Zhang. L'americana, numero 1 al mondo tra le dilettanti, ad Evans (Georgia) ha chiuso il primo round al comando della classifica con uno score di 66 (-6) colpi, uno di vantaggio nei confronti della svedese Andrea Lignell, 2/a con 67 (-5).

Al Champions Retreat Golf Club (par 72) di Evans avvio complicato per Carolina Melgrati. Unica azzurra in gara, è 52/a con 77 (+5) dopo un giro caratterizzato da un birdie, quattro bogey e un doppio bogey.

Il Masters femminile dà, il Masters femminile toglie. Dopo aver vinto il torneo nel 2021, la giapponese Tsubasa Kajitani è ora ultima in classifica, 72/a con 84 (+12). Difficoltà anche per la statunitense Anna Davis. Campionessa in carica, è 43/a con 76 (+4) ed ha pagato a caro prezzo una penalità di quattro colpi (alla buca 1, par 4).

E ora il secondo round decreterà le migliori 30 finaliste che, sabato primo aprile (dopo una prova campo in programma venerdì 31 marzo), si contenderanno il titolo all'Augusta National Golf Club. Lì dove pochi giorni più tardi (dal 6 al 9) i big del golf mondiale maschile si contenderanno la "Green Jacket" nel The Masters 2023. (ANSA).