Pugilato: Irma Testa torna a casa, festa a Torre Annunziata

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 29 MAR - "Dopo Nuova Delhi, sono tornata a Torre Annunziata per poter vedere le persone che amo, a cominciare dal maestro Lucio e dalla mia famiglia. Volevo condividere con loro questa medaglia, dato che anche loro hanno contribuito tanto al raggiungimento di questo obiettivo". È apparsa raggiante Irma Testa, la fresca campionessa mondiale di pugilato (categoria 57b kg), nel varcare la sede della Boxe Vesuviana, la palestra nella quale a soli 12 anni la neo-iridata ha iniziato a dare i primi pugni, guidata da Lucio Zurlo, storico coach di tanti pugili.

Festeggiata dai rappresentanti dell'amministrazione comunale (retta dal commissario prefettizio) e da tanti amici, Irma Testa ha detto di essere "molto felice, ho lavorato tanto per questa medaglia. Il movimento femminile ne risentirà in modo positivo: ogni donna che si avvicina a questo sport fa bene al movimento, quindi fa bene anche a me".

Dopo le dovute celebrazioni, Testa si concentrerà per sui traguardi futuri: ''Il mio prossimo obiettivo - ammette - è la qualificazione olimpica. Arrivarci da campionessa del mondo è ovviamente più che positivo". (ANSA).