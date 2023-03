Malagò, il 19 aprile Bach in Italia,previsto incontro con Meloni

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Thomas Bach sarà in Italia il 19 aprile sera e rimarrà il 20 e il 21. Non è ancora chiaro il programma, sarà condizionato dall'incontro con la Meloni. Vorrà anche incontrare tutti gli uffici che si occupano di Milano-Cortina". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante il consiglio nazionale in scena al Salone d'Onore. (ANSA).