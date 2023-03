Fontana, porteremo a casa le opere previste per Milano Cortina

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Per quanto riguarda le Olimpiadi 2026 "la volontà è assolutamente quella di portare avanti e completare le opere, mi sembra che oggi anche il ministro Abodi si sia dichiarato estremamente ottimista sul fatto che si stiano recuperando tutti i tempi e i ritardi che si erano accumulati.

Quindi riusciremo a portare a casa tutto quanto previsto". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un incontro nella sede di Assolombarda a Milano con il presidente Alessandro Spada e con gli imprenditori del Consiglio generale di Assolombarda.

Per quanto riguarda invece la possibilità che le gare di pattinaggio veloce sul ghiaccio vengano disputate a Milano "quello non è un problema di ritardi - ha concluso Fontana - anzi quello è un problema di proposta. Noi presenteremo tutte le proposte sul tavolo e poi il Cio deciderà". (ANSA).