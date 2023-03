Calcio: Abodi, meraviglia Napoli pronta a festeggiare

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "Il prepararsi della città di Napoli a festeggiare lo scudetto è una cosa meravigliosa. E' bellissimo vedere che la città sia pronta celebrare il frutto del lavoro del club e della passione che è straordinaria". Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi a Napoli a margine della sua vista all'impianto Polifunzionale di Soccavo.

"Mi auguro - ha detto Abodi - che l'entusiasmo per la vittoria nel calcio dia ulteriori motivazioni per migliorare le cose dal basso. Quando c'è qualcuno che festeggia nel calcio c'è qualcun altro che cerca già una rivincita. L'importante è che tutto avvenga in modo sano, anche dal punto di vista della gestione dell'economia dello sport. Ognuno prenda spunto dai migliori esempi della gestione sportiva facendo anche tesoro degli inciampi, perché è un tempo in cui dobbiamo anche confrontarci con gli errori e con gli sbagli, quindi prendiamo questo e quello, cercando di costruire qualcosa che sia più credibile e che si basi soprattutto sulla reputazione". (ANSA).