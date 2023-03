WGC; Scheffler cala il tris, americani protagonisti

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - In Texas, dal WGC-Dell Technologies Match Play, verso la Ryder Cup di Roma arrivano ottime indicazioni dai giocatori americani e segnali poco incoraggianti da quelli europei. Ad Austin, lo statunitense Scottie Scheffler - numero 1 mondiale e campione in carica - ha calato il tris di successi ed ha battuto agevolmente (3&2 il risultato finale) il sudcoreano Tom Kim staccando il pass per gli ottavi di finale dove incontrerà James Tyree Poston. Con lui a punteggio pieno hanno superato di slancio il girone anche gli altri statunitensi Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Andrew Putnam, Sam Burns, Cameron Young, Poston e John Michael Spaun. Americani dunque arrembanti. Gli unici ad aver tenuto il loro ritmo sono stati il nordirlandese Rory McIlroy, numero 3 al mondo e nota lieta tra gli europei, e gli australiani Jason Day e Lucas Herbert.

Tra i 16 concorrenti agli ottavi di finale, dodici sono americani, due australiani, uno canadese (Mackenzie Hughes) e uno europeo (McIlroy). Grande soddisfazione per Matt Kuchar che ha sconfitto nettamente (7&6) Si Woo Kim. Lo statunitense (anche lui agli ottavi di finale) ha festeggiato la 36 vittoria nell'evento eguagliando il primato di Tiger Woods. Delusione invece per lo spagnolo Jon Rahm. Numero 2 del world ranking, ha perso il confronto (5&4) con Billy Horschel (campione nel 2021) ed è uscito di scena.

Ora gli ottavi di finale e, subito dopo, i quarti. Poi, domani, le semifinali e le finali. In un evento che mette in palio 20 milioni di dollari, di cui 3.500.000 andranno al vincitore.

