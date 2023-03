Ghiaccio: azzurri Guignard-Fabbri vincono l'argento nella danza

Charlène Guignard e Marco Fabbri, già secondi ieri nella danza ritmica, hanno completato l'opera nell'esibizione libera, sfoderando una performance che ha permesso loro di vincere la medaglia d'argento ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama (Giappone). La coppia azzurra è stata preceduta solo dagli americani Madison Chock-Evan Bates. Terzi i canadesi Piper Gilles-Paul Poirer, favoriti della vigilia. Per Guignard-Fabbri - quarti ai Mondiali di Montpellier 2022 - è la prima medaglia iridata della carriera, la quinta in assoluto per la danza italiana.