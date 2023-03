Atletica: 35 km marcia, primato del mondo per peruviana Garcia

La due volte campionessa del mondo, la peruviana Kimberly Garcia Leon, ha stabilito il nuovo record del mondo della 35 km di marcia con il tempo di 2:37.44 durante la Dudinska World Athletics Racewalking Tour, in Slovacchia.

Secondo posto per la cinese Hong Liu con 2:40.06, record asiatico, e terzo posto per l'ecuadoregna Magaly Bonilla.

Il messicano Jose Doctor ha vinto la 35 km maschile con un record nazionale di 2:26:37 con il brasiliano Caio Bonfim secondo (2:27:30), terzo posto per Lihong Cui (2:29:00).