Sport: Nepi, obiettivo dare a cittadini sport che gli piace

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Mi sono ritrovato dalle medaglie dello sport di vertice allo sport di base e vi assicuro che quest'ultimo è un qualcosa di straordinario, un qualcosa che ti entra dentro. Con Sport e Salute abbiamo iniziato il nostro lavoro nel 2018 in un paese che ha sempre difficoltà a cambiare, ma i risultati a cui dobbiamo ambire sono quelli di riqualificare gli impianti, sostenere le ssd e asd e dare ai cittadini lo sport che gli piace". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute, durante il convegno "Sport e Terzo Settore, il ruolo dello sport di base" organizzato a Napoli dall'Us Acli dopo il Premio Bearzot. "Ascoltare il territorio è fondamentale, la sua capillarità è importante - ha aggiunto - E in questo Sport e Salute vuole essere quella società che crea soluzioni, una società che vuole essere al servizio anche degli enti di promozione sportiva". Al convegno presenti anche il capo del Dipartimento Sport, Flavio Siniscalchi, oltre che il presidente Us Acli, Damiano Lembo e i presidenti di Uisp e Csi, Tiziano Pesce e Vittorio Bosio. "Lo sport è il luogo di aggregazione più importante che abbiamo di questo paese - ha spiegato Siniscalchi - Dobbiamo partire da qui e dai giovani, per questo ci rendiamo conto di quanto sia importante lo sport di base, ampliandone la platea di beneficiari". (ANSA).