Ghiaccio:Macii-Conti "orgogliosi di aver portato Italia in alto"

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Siamo super orgogliosi per questa medaglia, un risultato mai ottenuto da nessuna coppia di artistico in tante edizioni dei mondiali, felici di essere stati noi a portare l'Italia così in alto". Niccolò Maci e Sara Conti a Saitama sono saliti sul podio iridato nel pattinaggio di figura e quel bronzo al collo, il primo in azzurro per una coppia nell'artistico, brilla ancora di più: emozionati i due, in coppia sul ghiaccio e nella vita, si godono il risultato dopo l'oro agli Europei lo scorso gennaio, "Era un obiettivo che sapevamo essere fattibile - racconta Macii al telefono con l'ANSA - ma la gara è sempre la gara, contenti di come abbiamo reagito e abbiamo gestito la gara. La tensione era altissima ma siamo stati bravi a gestire tutto. Ora ci godiamo i festeggiamenti, poi abbiamo il mondiale a squadre a Tokyo, quindi restiamo in Giappone".

I due pattinatori continuano con la politica "dei piccoli passi" come ripetono insieme: "Un obiettivo alla volta, e quando abbiamo visto che era medaglia ci siamo guardati e abbiamo detto 'ce l'abbiamo fatta" dice Niccolò. La dedica, come l'oro europeo, per l'azzurro non cambia: "Tutte le nostre medaglie hanno una grande dedica - dice - la mia è per mio nonno, il mio più grande sostenitore che purtroppo non ha fatto in tempo a vedere tutto questo". (ANSA).