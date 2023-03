WGC, Scheffler e McIlroy partono forte in Texas

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il buon inizio di Scottie Scheffler e Rory McIlroy, la falsa partenza di Jon Rahm. In Texas, il World Golf Championship-Dell Technologies Match Play è iniziato nel segno delle conferme e delle sorprese. Ad Austin, il numero 1 mondiale e campione in carica Scheffler ha regolato (1 up il risultato finale) Davis Riley dopo una sfida più equilibrata del previsto. Mentre il nordirlandese McIlroy, terzo nel world ranking, ha dominato (3&1) l'incontro con Scott Stallings.

All'Austin Country Club, sconfitta a sorpresa per Rahm. Lo spagnolo, secondo al mondo, è stato battuto (2&1) da Rickie Fowler.

McIlroy a parte, verso la Ryder Cup di Roma non sono arrivate buone indicazioni dai giocatori europei. Matt Fitzpatrick è stato agevolmente sconfitto (5&3) da John Michael Spaun, Tyrrell Hatton ha perso (3&1) il confronto con Ben Griffin, Sepp Straka ha ceduto (6&5) dopo appena 13 buche a Corey Conners, mentre gli irlandesi Shane Lowry e Seamus Power sono stati ridimensionati rispettivamente da Taylor Montgomery e Adam Scott. Male anche Victor Perez, ko con Collin Morikawa, e Viktor Hovland, sconfitto (3&1) da Matt Kuchar che ha festeggiato la 35esima vittoria in un incontro del WGC-Dell e ora si prepara a raggiungere il primato di Tiger Woods, fermo a 36. Nota lieta il polacco Adrian Meronk, che ha avuto la meglio (2&1) su Kurt Kitayama. (ANSA).