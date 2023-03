Pugilato: Italia show, Testa e Chaarabi in finale mondiali donne

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Due azzurre in finale ai mondiali di pugilato in corso a Nuova Delhi. Irma Testa - nella categoria 57 kg - ha battuto la francese Zidani 5-0 e conquista la seconda finale iridata consecutiva dopo quella del 2022 a Istanbul, in cui perse contro la taiwanese Linyu-Ting. Sabato la campionessa campana si troverà di fronte la kazaka Karina Ibragimova.

Impresa anche per Sirine Charaabi - nella categoria 52 kg - che supera 4-1 la giapponese Rinka Kinoshita e salirà sul ring per la sfida decisiva contro la cinese Wu. (ANSA).