Ecco 'The American Way', DAZN racconta Arizona e SuperBowl

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Un viaggio in Arizona per far rivivere il SuperBowl vinto in rimonta dai Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes sui Philadelphia Eagles ma soprattutto per raccontare uno spaccato socio-culturale di quella terra, dove montagne innevate si mischiano ai deserti rocciosi e dove i discendenti dei nativi-americani giocano a football per stare lontani dalle strade e come occasione di riscatto. E' disponibile da oggi su DAZN il nuovo episodio della miniserie 'The American Way', trasmesso in anteprima ieri sera all'Arca di Milano.

Il vice-direttore de Il Post, Francesco Costa, affronta un viaggio on the road con epicentro Phoenix per svelare un mix di storie. Da Pat Tillman, ex star dei Cardinals che rinunciò ad un contratto milionario nella NFL per arruolarsi nell'esercito con il fratello e fu freddato a 28 anni dal fuoco amico durante la guerra in Afghanistan, a Lucinda Hinojos, l'artista nativa americana scelta dalla NFL per disegnare i biglietti del Super Bowl e l'imponente murales celebrativo nel centro della città.

Emerge la vita da underdog di Brock Purdy, "Mr. Irrelevant", con un capitolo dedicato al suo liceo, la Perry High School di Phoenix: ultima scelta dell'ultimo draft, ha condotto i suoi San Francisco 49ers alla finale di Conference prima di infortunarsi al gomito proprio contro Philadelphia. Spazio anche al football "per tutti", il flag football che sta spopolando e punta a diventare una specialità olimpica nel 2028, con un'intervista alla capitana della nazionale messicana Diana Flores. Ultima tappa a Red Mesa, al confine con lo Utah, dove i "Redskins" giocano all'interno di una riserva Navajo. (ANSA).