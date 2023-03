Ciclismo: Dagnoni "maglia azzurra vale tanto, promuove il Paese"

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "La maglia azzurra è un valore per gli atleti e gli appassionati ma ne ha anche uno grande per veicolare un messaggio importante per promuovere il Paese: basti pensare al sempre più notevole impatto che hanno attività come il cicloturismo, in continua crescita. E' quindi un valore che teniamo a mettere sempre più in evidenza". Così il presidente della Federazione ciclistica italiana (Fci), Cordiano Dagnoni, in un Forum all'ANSA. "Sotto la mia presidenza, la maglia azzurra è salita sul podio sempre più spesso, e in tutte le specialità, arrivando ad un record di 130 medagliE lo scorso anno - ricorda Dagnoni - ed è un grande orgoglio". (ANSA).