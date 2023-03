Sport:Abodi, Italia nelle scuole lontana da standard europei

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Quello che conterà sarà ciò che determineremo alla base della piramide sportiva, a partire dalla scuola. Per me è una mania, una malattia. Siamo troppo lontani dagli standard europei. E' evidente che ci sia una voragine da colmare anche con una visione di lungo periodo, perché se due scuole su quattro non hanno una palestra vuol dire che dobbiamo incidere con tutto il nostro impegno". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione del progetto di ricerca "Riunisci - Il ritorno sociale della promozione sportiva in Italia" promosso dagli enti di promozione sportiva AiCS (a coordinamento del raggruppamento), ACSI, CSEN e LIBERTAS, e condotto con la collaborazione tecnica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e il finanziamento di Sport e Salute.

Un progetto presentato questa mattina allo Stadio Olimpico alla presenza del presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e nel quale emerge come per ogni milione di euro investito nella promozione sportiva, se ne producano quasi 2 e mezzo di ritorno economico-sociale. Vale infatti 2,42 l'indice SROI di quanto promosso e investito dagli enti di promozione sportiva in Italia. Si tratta di "dati sconvolgenti", ha rimarcato il presidente di AiCS, Bruno Molea, per il quale "ancora una volta c'è stata grande collaborazione tra sport di base, istituzioni e Sport e Salute". Cozzoli, invece, si è soffermato su quanto lo sport "debba ancora fare tanto in questa stimolante sfida, perché la sua funzione sociale è sempre di più uno dei compiti più affascinanti del nostro mondo". (ANSA).