Baseball: Usa batte Cuba a Miami in match per la storia

Grazie anche a due fuori campo di Trea Turner gli Stati Uniti del baseball hanno battuto nettamente 14-2 la nazionale di Cuba in un match storico a Miami il cui significato non può che andare oltre i valori sportivi, evidentemente per far posto alle ragioni della politica. Saranno così gli americani a giocare la finale del World Baseball Classic con la vincente tra Messico e Giappone.

"E' stata una grande vittoria per noi - ha detto il lanciatore degli Stati Uniti Adam Wainwright -È una bella sensazione. Sono così orgoglioso".