Maratona di Roma: vincono il marocchino Allam e la keniana Chepkwony

Il marocchino Taoufik Allam, in 2h07'43", ha vinto la Maratona di Roma, precedendo i keniani Wilfred Kigen (2h08'45") e Rogers Keror (2h10'50"). Per l'Italia il miglior piazzamento è stato quello di Neka Crippa, che con il tempo di 2h12'10" ha tagliato il traguardo sui Fori Imperiali in sesta posizione, mentre Stefano La Rosa e Alessandro Giacobazzi hanno terminato la gara rispettivamente in ottava e nona posizione. Nella gara femminile, vittoria per la keniana Betty Chepkwony, che in 2h23'01" ha fatto segnare l'undicesimo tempo assoluto. Sul podio sono salite anche le etiope Fozya Jemal Amid (2h25'08") e Zinash Getachew (2h25'58").

Il Papa all'Angelus ha salutato i partecipanti alla Maratona di Roma. "Mi congratulo perché, su impulso di Athletica Vaticana, fate di questo importante evento sportivo un'occasione di solidarietà in favore dei più poveri", ha detto Papa Francesco.



Romano Dessì, 79 anni, atleta di Podistica Solidarietà, ha vinto la "Coppa degli ultimi" alla Maratona di Roma. A consegnarla in Piazza San Pietro è stato Erwin Benfeldt Rosada, ospite della Caritas diocesana, che ha realizzato la coppa, pensata da Athletica Vaticana e Osservatore Romano, per l'ultimo atleta che sarebbe passato in Piazza San Pietro. Papa Francesco aveva benedetto la coppa mercoledì scorso al termine dell'udienza generale.

Nell'ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti per l'afflusso dei turisti giunti a Roma per la maratona, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 9 persone in tutto il centro storico, gravemente indiziate del reato di furto. Tre uomini di origini bosniache di 33, 44 e 50 anni, già noti alle forze dell'ordine, provenienti dal campo nomadi di via Pontina, sono stati sorpresi da una pattuglia dei Carabinieri del Comando di Piazza Venezia, in via del Fagutale, subito dopo aver infranto il vetro posteriore sinistro di un'auto con targa tedesca e aver asportato uno zaino di pronto soccorso di emergenza, con relativo materiale di primo intervento. I tre uomini sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. La refurtiva molto particolare è stata restituita al proprietario, un infermiere tedesco che accompagna a Roma un paziente. In due diversi episodi i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un giovane di 24 anni, originario della Libia, senza fissa dimora e un ragazzo di origini georgiane di 34 anni, sorpresi entrambi mentre cercavano di portare via della merce senza pagarla da un negozio in zona Termini. Sempre perché indiziate del reato di furto, due ragazze originarie del sud America, di 25 e 19 anni, sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Roma Centro dopo aver tentato di asportare merce da un negozio di via Nazionale. In ultimo, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 34enne algerino, già noto alle Forze dell'Ordine, sorpreso mentre si impossessava di un portafogli di una giovane turista in via dei Pastini. Recuperato il portafogli, l'indagato è stato arrestato e condotto in caserma. Le vittime dei furti hanno tutte presentato regolare denuncia e nel corso delle udienze tenutesi presso le aule di piazzale Clodio, gli arresti sono stati convalidati.