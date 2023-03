Auto: Ferrari sul podio alla 1000 miglia di Sebring

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Storico podio per la Ferrari 499P all'esordio nel Campionato del mondo endurance, al termine della 1000 Miglia di Sebring. Dopo aver ottenuto una straordinaria pole position con Antonio Fuoco, la vettura numero 50, che il pilota italiano ha diviso con Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ha tagliato il traguardo in terza posizione, alle spalle delle due Toyota.

Cinquant'anni dopo l'ultima apparizione nella classe regina e dopo soli otto mesi di intenso sviluppo, la 499P si è dimostrata vettura veloce ed affidabile, come testimonia anche il settimo posto dalla sorella numero 51, guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

La gara delle due vetture di Maranello è stata condizionata da episodi che ne hanno segnato l'andamento. Per la numero 50, un drive through e cinque secondi di sosta aggiuntiva per un'infrazione durante la ripartenza da una fase di Safety Car e un'altra durante un pit-stop. Per la numero 51, un contatto che ha coinvolto Pier Guidi provocando una foratura e danni a fondo e carrozzeria causati dal rientro ai box con lo pneumatico ormai irrimediabilmente danneggiato. La 1000 Miglia in Florida consegna alla Ferrari un risultato auspicato alla vigilia e, soprattutto, molti dati e indicazioni utili che aiuteranno a far progredire la 499P in vista del prossimo appuntamento, la 6 Ore di Portimão, previsto nel fine settimana del 16 aprile. (ANSA).