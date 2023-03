Sei Nazioni: verso Scozia-Italia, 4 novità nel XV azzurro

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Sono quattro le novità, rispetto allo schieramento iniziale di Italia-Galles, nel XV azzurro che sabato alle 12.30 ora locale (13.30 italiane) affronterà la Scozia a Edimburgo nella quinta e ulltima giornata del Sei Nazioni 2023.

La formazione dell'Italrugby prevede un triangolo allargato inedito formato da Allan, Bruno e dall'esordiente Simone Gesi, menytre è confermata la coppia di centri Brex-Menoncello. Le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco che per la prima volta scenderà in campo da titolare nel Sei Nazioni dopo aver vestito la prima maglia numero nove contro il Portogallo nel tour estivo del 2022.

Conferma in terza linea per Lorenzo Cannone, Sebastian Negri e il capitano Michele Lamaro. In seconda linea insieme a Ruzza ci sarà Iachizzi, anche lui come Fusco alla prima da titolare nel torneo. Torna dal primo minuto Marco Riccioni che completerà la prima linea con Nicotera e Fischetti, sempre titolari in questo Sei Nazioni.

Pronto a subentrare dalla panchina, fra gli altri, un altro potenziale esordiente assoluto, il tallonatore Marco Manfredi, che nel caso entrasse a match in corso porterebbe a 23 il numero dei giocatori che hanno giocato per la prima volta in Nazionale sotto la gestione Crowley.

"Siamo rimasti delusi dalla prestazione contro il Galles - le parole di Crowley -: abbiamo affrontato questo aspetto durante questa settimana e non vediamo l'ora di affrontare la sfida di sabato contro un'ottima squadra come la Scozia". La quale sarà priva di due elemento fondamentali come il mediano d'apertura Finn Russell e il veterano Stuart Hogg. Al loro posto ci saranno Blair Kinghorn e Ollie Smith.

Questo il XV dell'Italia anti-Scozia: 15 Allan, 14 Bruno, 13 Brex, 12 Menoncello, 11 Gesi, 10 P. Garbisi, 9 Fusco, 8 L.

Cannone, 7 Lamaro, 6 Negri, 5 Ruzza, 4 Iachizzi, 3 Riccioni, 2 Nicotera, 1 Fischetti.

A disposizione: 16 Fischetti, 17 Zani, 18 Ceccarelli, 19 N.

Cannone, 20 Pettinelli, 21 Zuliani, 22 A. Garbisi, 23 Morisi.

(ANSA).