Golf: Ryder Cup; Johnson pensa a Woods, "è valore aggiunto"

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Per Tiger Woods la Ryder Cup è estremamente importante. Ha sempre sostenuto il team Usa in tutto e per tutto. Non so ancora quale sarà il suo coinvolgimento specifico per la sfida con l'Europa di quest'anno a Roma, ma farà sicuramente parte della nostra squadra. Da lontano o intimamente, le sue intuizioni, la sua esperienza, saggezza, rappresentano un valore inestimabile". Così Zach Johnson, capitano del team Usa alla Ryder Cup di Roma, in un'intervista all'ANSA.

"Vincere Oltreoceano non sarà facile. Ma il fatto di non riuscirci da 30 anni rappresenta una grande motivazione e opportunità. Prima della Ryder - l'annuncio di Johnson - porterò tutta la squadra americana al Marco Simone per un common training. Sarà l'occasione per provare il campo da golf, che è di altissimo livello". (ANSA).