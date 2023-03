Pugilato: Mondiali donne;per azzurra Sorrentino subito una russa

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Cominciano domani a Nuova Delhi, sui ring della Jadhav Indoor Hall, i Mondiali di pugilato Elite donne, ai quali hanno rinunciato undici Paesi a causa della presenza, con inni e bandiere, di Russia e Bielorussia. Tra loro ci sono Stati Uniti, Gran Bretagna e Irlanda, che hanno vinto sette delle undici medaglie d'oro che finora, nella storia delle Olimpiadi, sono state assegnate nella boxe femminile. Le nazioni presenti sono invece 74, per un totale di 380 atlete per le quali è previsto un montepremi di 2,4 milioni di dollari, suddivisi in 100mila per la medaglia d'oro, 50mila per quella d'argento e 25mila per il bronzo.

Sul ring saliranno anche otto atlete dell'Italia, e a una di loro il sorteggio di oggi ha subito assegnato un'avversaria della Russia. Per la peso mosca (50 kg) Giordana 'Caterpillar' Sorrentino, carabiniere di Fiumicino, l'ostacolo da superare nei sedicesimi di finale è Ekaterina Paltseva, appunto russa, la stessa rivale contro cui l'azzurra si misurò, nel 2021, nella finale dei Mondiali Militari.

La prima azzurra a combattere in questi Mondiali sarà invece la peso gallo (52 kg) Sirine Chaarabi, che a suo tempo per ottenere la cittadinanza italiana (è figlia di genitori tunisini) lanciò una petizione sulla piattaforma change.org: domani se la vedrà con Efasha Kamarudin, prima donna nella storia di Singapore ad andare a medaglia in una competizione pugilistica internazionale. E sempre da Singapore arriva Nurshahidah Rosil. la rivale dell'altra azzurra che combatterà domani, l'ucraina trapiantata in Abruzzo Olena Savchuk (pesi piuma, 54 kg). (ANSA).