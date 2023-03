Doping: Chamizo positivo, perde il bronzo mondiale 2022

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L'azzurro Frank Chamizo è risultato positivo a un test antidoping ed ha perso, in conseguenza di un patteggiamento, il bronzo conquistato ai Mondiali di lotta svoltisi nel settembre del 2022 in Serbia. Lo apprende l'ANSA in ambienti dello sport internazionale. Chamizo ha patteggiato una squalifica di tre mesi. (ANSA).