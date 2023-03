Basket: Nba sospende per 8 partite Morant dopo video con pistola

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAR - La Nba ha sospeso per otto partite la star dei Memphis Grizzlies Ja Morant per aver postato un video in cui, all'interno di una discoteca, impugnava una pistola. Un gesto del quale il giocatore si è poi scusato, senza pero' riuscire ad evitare le misure prese dal suo club e dalla Lega. (ANSA).